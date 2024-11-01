Собянин: свыше 290 000 рабочих мест появится в Москве к 2030 году

25 октября Собянин заявил, что дефицит трудовых ресурсов может достигнуть в Москве 1 млн человек к 2030 г. По его словам, дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов России. Он является одной из основных проблем экономики. В настоящий момент в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек.