Собянин: свыше 290 000 рабочих мест появится в Москве к 2030 году
Более 290 000 рабочих мест появится в Москве к 2030 г. В этом году в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда появились 21 000 рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Частные инвестиции в реализацию этих проектов превысят 2 трлн руб., и в результате в городе появится свыше 290 000 рабочих мест для специалистов самых разных профессий», – уточнил Собянин.
Сейчас в рамках программы Москва уже получила 23 объекта, на которых создано около 21 000 рабочих мест. В планах на 2025 г. завершение работ на 42 объектах, что даст столице порядка 36 000 рабочих мест, уточнил мэр.
25 октября Собянин заявил, что дефицит трудовых ресурсов может достигнуть в Москве 1 млн человек к 2030 г. По его словам, дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов России. Он является одной из основных проблем экономики. В настоящий момент в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек.
10 октября правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 гг. В частности, годовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%. По прогнозу также вырастет дефицит кадров. К 2027 г. он увеличится до 781 000 человек.