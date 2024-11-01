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Собянин: свыше 290 000 рабочих мест появится в Москве к 2030 году

Ведомости

Более 290 000 рабочих мест появится в Москве к 2030 г. В этом году в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда появились 21 000 рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Частные инвестиции в реализацию этих проектов превысят 2 трлн руб., и в результате в городе появится свыше 290 000 рабочих мест для специалистов самых разных профессий», – уточнил Собянин.

Сейчас в рамках программы Москва уже получила 23 объекта, на которых создано около 21 000 рабочих мест. В планах на 2025 г. завершение работ на 42 объектах, что даст столице порядка 36 000 рабочих мест, уточнил мэр.

25 октября Собянин заявил, что дефицит трудовых ресурсов может достигнуть в Москве 1 млн человек к 2030 г. По его словам, дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов России. Он является одной из основных проблем экономики. В настоящий момент в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек.

10 октября правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 гг. В частности, годовой темп роста экономики ожидается в диапазоне от 2,7% до 3%. По прогнозу также вырастет дефицит кадров. К 2027 г. он увеличится до 781 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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