Участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.