Участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян
Пушкинскую карту с начала действия программы в России оформили 11 млн человек. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Ставропольский край.
По ее словам, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Программа охватила 80% молодежи по всей стране. В некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей. Речь идет о Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областях.
«Наша задача – развивать программу, предлагая еще больше качественных мероприятий. Участие в программе "Пушкинская карта" должно стать для молодых людей перспективным и интересным», – подчеркнула Любимова (цитата по ТАСС).
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
В августе советник президента РФ Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой», рассказали «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по этой программе, и топ-менеджер одного из крупных книжных издательств. Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы.