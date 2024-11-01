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Участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян

Ведомости

Пушкинскую карту с начала действия программы в России оформили 11 млн человек. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Ставропольский край.

По ее словам, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Программа охватила 80% молодежи по всей стране. В некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей. Речь идет о Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областях.

«Наша задача – развивать программу, предлагая еще больше качественных мероприятий. Участие в программе "Пушкинская карта" должно стать для молодых людей перспективным и интересным», – подчеркнула Любимова (цитата по ТАСС).

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

В августе советник президента РФ Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой», рассказали «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по этой программе, и топ-менеджер одного из крупных книжных издательств. Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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