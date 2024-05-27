Россияне в 2023 году стали больше ходить в театры

Россияне в 2023 году стали больше ходить в театрыСреди факторов – программа «Пушкинская карта» и развитие внутреннего туризма, говорят эксперты
Численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.) в 2023 г. впервые превысила допандемийный уровень, следует из данных Минкультуры. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в допандемийном 2019 г. (33,8 млн человек). К 2022 г. показатель вырос на 15%. В статистику включены данные по театрам, учредителем которых является Минкультуры или другие федеральные и местные ведомства.
Денежные поступления от мероприятий театров, которые проходят на их собственных площадках, обошли допандемийные показатели еще в 2022 г. 28,9 млрд руб. против 25,1 млрд руб. В 2023 г. сборы театров от реализации билетов выросли на 51% к 2019 г. и составили 37,9 млрд руб. Выездные мероприятия и гастроли театров в России в 2023 г. посетило еще 5,5 млн человек, указано в данных Минкультуры. Поступления от них принесли театрам дополнительные 3,3 млрд руб.
Количество театральных мероприятий (с учетом выездных выступлений и гастролей) в стране по итогам прошлого года составило 195 777 событий, следует из статистики ведомства, что на 2 % выше показателя 2019 г. (192 534 событий) и на 6% – 2022 г. (184 187 событий). Значительную часть мероприятий театры, как правило, проводят на собственных площадках – в 2023 г. на них пришлось 160 530, еще 26 493 – это выездные мероприятия, 4356 – гастроли в пределах своего субъекта, 4398 – гастроли вне субъекта.
Росту числа зрителей и сборов театров в деньгах отчасти способствовало увеличение количества театров, их филиалов и структурных подразделений. В 2023 г. в России таких культурных учреждений было 706, следует из статистики Минкультуры. В 2022 г. – 666, а в 2019 г. – 671.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
В Москве и Петербурге прирост театрального сегмента происходит преимущественно в деньгах, а в регионах – в зрителях, отмечает представитель компании МТС Live (владеет билетными сервисами MTC Live, Ticketland и Ticketscloud). Причем в регионах драйвером сегмента выступает «Пушкинская карта», отметил он.
Программа «Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа стартовала в сентябре 2021 г. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (банк-оператор – «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Сейчас их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.
Как растет оборот отрасли афишных мероприятий
В 2022 г. оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий составил 228 млрд руб., следует из данных информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Из этой суммы на коммерческую деятельность (продажа билетов, внебюджетное финансирование) пришлось 86 млрд руб., а бюджетное финансирование составило около 142 млрд руб. В 2023 г., по предварительной оценке главного редактора информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, оборот отрасли увеличился на 5–10% до 239–251 млрд руб.: на коммерческий сегмент из них пришлось порядка 110 млрд руб.
Театры, учрежденные федеральными и местными ведомствами, на которые сегодня приходится 90-95% оборота театров, за счет бюджетного финансирования оказались более устойчивы в новых реалиях, уверен главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, им удалось поддержать и развить художественный уровень, а, соответственно, и повысить востребованность у зрителей: «Предпринимательский же сегмент афишных мероприятий, в котором организаторы делают ставку на прибыльные массовые жанры, столкнулись с дефицитом зрелищ из-за отсутствия популярных зарубежных артистов и прекращения выступлений многих российских звезд».
В январе–апреле 2024 г. количество проданных билетов в театры продолжило рост – на 47% к тому же периоду 2023 г., также уточнили в «Яндекс афише». Абсолютные показатели в компании не раскрыли. Существенную роль в увеличении сборов театров от реализации билетов в перспективе будет играть, в том числе, инфляционный фактор, резюмировали в МТС Live.