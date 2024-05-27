Россияне в 2023 году стали больше ходить в театры

Денежные поступления от мероприятий театров, которые проходят на их собственных площадках, обошли допандемийные показатели еще в 2022 г. 28,9 млрд руб. против 25,1 млрд руб. В 2023 г. сборы театров от реализации билетов выросли на 51% к 2019 г. и составили 37,9 млрд руб. Выездные мероприятия и гастроли театров в России в 2023 г. посетило еще 5,5 млн человек, указано в данных Минкультуры. Поступления от них принесли театрам дополнительные 3,3 млрд руб.