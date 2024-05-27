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Россияне в 2023 году стали больше ходить в театры

Среди факторов – программа «Пушкинская карта» и развитие внутреннего туризма, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.) в 2023 г. впервые превысила допандемийный уровень, следует из данных Минкультуры. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в допандемийном 2019 г. (33,8 млн человек). К 2022 г. показатель вырос на 15%. В статистику включены данные по театрам, учредителем которых является Минкультуры или другие федеральные и местные ведомства. 

Денежные поступления от мероприятий театров, которые проходят на их собственных площадках, обошли допандемийные показатели еще в 2022 г. 28,9 млрд руб. против 25,1 млрд руб. В 2023 г. сборы театров от реализации билетов выросли на 51% к 2019 г. и составили 37,9 млрд руб. Выездные мероприятия и гастроли театров в России в 2023 г. посетило еще 5,5 млн человек, указано в данных Минкультуры. Поступления от них принесли театрам дополнительные 3,3 млрд руб. 

Количество театральных мероприятий (с учетом выездных выступлений и гастролей) в стране по итогам прошлого года составило 195 777 событий, следует из статистики ведомства, что на 2 % выше показателя 2019 г. (192 534 событий) и на 6% – 2022 г. (184 187 событий). Значительную часть мероприятий театры, как правило, проводят на собственных площадках – в 2023 г. на них пришлось 160 530, еще 26 493 – это выездные мероприятия, 4356 – гастроли в пределах своего субъекта, 4398 – гастроли вне субъекта.

Росту числа зрителей и сборов театров в деньгах отчасти способствовало увеличение количества театров, их филиалов и структурных подразделений. В 2023 г. в России таких культурных учреждений было 706, следует из статистики Минкультуры. В 2022 г. – 666, а в 2019 г. – 671.

«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.

В Москве и Петербурге прирост театрального сегмента происходит преимущественно в деньгах, а в регионах – в зрителях, отмечает представитель компании МТС Live (владеет билетными сервисами MTC Live, Ticketland и Ticketscloud). Причем в регионах драйвером сегмента выступает «Пушкинская карта», отметил он.

Программа «Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа стартовала в сентябре 2021 г. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (банк-оператор – «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Сейчас их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.

Как растет оборот отрасли афишных мероприятий

В 2022 г. оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий составил 228 млрд руб., следует из данных информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Из этой суммы на коммерческую деятельность (продажа билетов, внебюджетное финансирование) пришлось 86 млрд руб., а бюджетное финансирование составило около 142 млрд руб. В 2023 г., по предварительной оценке главного редактора информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, оборот отрасли увеличился на 5–10% до 239–251 млрд руб.: на коммерческий сегмент из них пришлось порядка 110 млрд руб.

Росту продаж билетов в театры способствовали расширение репертуара и развитие внутреннего туризма, добавляет в свою очередь представитель компании «Яндекс афиши» (входит в «Яндекс»; владеет одноименным билетным сервисом).

Театры, учрежденные федеральными и местными ведомствами, на которые сегодня приходится 90-95% оборота театров, за счет бюджетного финансирования оказались более устойчивы в новых реалиях, уверен главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, им удалось поддержать и развить художественный уровень, а, соответственно, и повысить востребованность у зрителей: «Предпринимательский же сегмент афишных мероприятий, в котором организаторы делают ставку на прибыльные массовые жанры, столкнулись с дефицитом зрелищ из-за отсутствия популярных зарубежных артистов и прекращения выступлений многих российских звезд».

В январе–апреле 2024 г. количество проданных билетов в театры продолжило рост – на 47% к тому же периоду 2023 г., также уточнили в «Яндекс афише». Абсолютные показатели в компании не раскрыли. Существенную роль в увеличении сборов театров от реализации билетов в перспективе будет играть, в том числе, инфляционный фактор, резюмировали в МТС Live.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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