Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%
За девять месяцев 2024 г. в России зафиксировали на 41% больше трудовых разрешений для мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в МВД.
По данным ведомства, количество разрешений составило 120 200, из них 34 900 выдано высококвалифицированным специалистам.
Разрешения на работу выдаются мигрантам из стран, с которыми у России действует визовый режим, например, Китай, США, Германия, передают в МВД.
В конце октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что число нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза.