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Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. в России зафиксировали на 41% больше трудовых разрешений для мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в МВД.

По данным ведомства, количество разрешений составило 120 200, из них 34 900 выдано высококвалифицированным специалистам.

Разрешения на работу выдаются мигрантам из стран, с которыми у России действует визовый режим, например, Китай, США, Германия, передают в МВД.

В конце октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что число нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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