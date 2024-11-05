В РФ актуализируют формы сертификатов о владении русским языком для ВНЖ
Минобрнауки подготовило приказ, актуализирующий формы сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте нового приказа речь также идет о формах сертификата, подтверждающего уровень владения русским языком, необходимый для получения гражданства России, сертификата, подтверждающего знание истории России и основ законодательства страны для получения гражданства, а также об утверждении технических требований к ним и порядке выдачи таких сертификатов.
Документ подготовлен в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденного указом президента РФ от 22 ноября 2023 г. «Вопросы гражданства Российской Федерации».
1 ноября на портале нормативно-правовых актов был опубликован разработанный Минобрнауки законопроект, предлагающий ввести единые расценки на экзамены для мигрантов. Согласно документу, стоимость экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ составит 2950 руб. При этом экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для цели получения разрешения на ВНЖ будет составлять 5900 руб., а для получения разрешения на работу либо патента – 3800 руб.