В РФ актуализируют формы сертификатов о владении русским языком для ВНЖ

1 ноября на портале нормативно-правовых актов был опубликован разработанный Минобрнауки законопроект, предлагающий ввести единые расценки на экзамены для мигрантов. Согласно документу, стоимость экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ составит 2950 руб. При этом экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для цели получения разрешения на ВНЖ будет составлять 5900 руб., а для получения разрешения на работу либо патента – 3800 руб.