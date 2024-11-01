Минобрнауки предложило единые расценки на экзамены для мигрантов

29 октября Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.