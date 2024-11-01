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Минобрнауки предложило единые расценки на экзамены для мигрантов

Ведомости

Министерство образования и науки предложило ввести единые расценки на экзамены для мигрантов, следует из постановления законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Стоимость экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будет составлять 2950 руб.

Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для цели получения разрешения на вид на жительство будет составлять 5900 руб., для получения разрешения на работу либо патента – 3800 руб.

29 октября Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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