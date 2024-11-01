Минобрнауки предложило единые расценки на экзамены для мигрантов
Министерство образования и науки предложило ввести единые расценки на экзамены для мигрантов, следует из постановления законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Стоимость экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будет составлять 2950 руб.
Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для цели получения разрешения на вид на жительство будет составлять 5900 руб., для получения разрешения на работу либо патента – 3800 руб.
29 октября Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.