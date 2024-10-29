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Рособрнадзор объявил предостережение 23 вузам по поводу экзаменов для мигрантов

Ведомости

Рособрнадзор вынес предупреждения в связи с недопустимостью нарушений обязательных требований 23 российским учебным организациям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.

Предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании, объявлено 13 университетам. Ведомство также провело обязательные профилактические визиты в Буденновский медицинский институт, Братский целлюлозно-бумажный колледж, Саратовский медицинский университет и Высшую инженерно-конструкторскую школу.

«В ходе профилактического визита представители образовательных организаций были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, их соответствии критериям риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска», – говорится в сообщении.

В июле официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что с декабря прошлого года число экзаменационных пунктов для мигрантов снизилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком. Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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