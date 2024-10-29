Рособрнадзор объявил предостережение 23 вузам по поводу экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор вынес предупреждения в связи с недопустимостью нарушений обязательных требований 23 российским учебным организациям. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.
Предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании, объявлено 13 университетам. Ведомство также провело обязательные профилактические визиты в Буденновский медицинский институт, Братский целлюлозно-бумажный колледж, Саратовский медицинский университет и Высшую инженерно-конструкторскую школу.
«В ходе профилактического визита представители образовательных организаций были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, их соответствии критериям риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска», – говорится в сообщении.
В июле официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что с декабря прошлого года число экзаменационных пунктов для мигрантов снизилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком. Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%.