Рособрнадзор объявил предостережение 23 вузам по поводу экзаменов для мигрантов

В июле официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что с декабря прошлого года число экзаменационных пунктов для мигрантов снизилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком. Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%.