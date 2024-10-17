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Более 2000 нелегальных мигрантов выдворят из России

Ведомости

По итогам второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Москве приняты решения об административном выдворении из России более 2000 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Второй этап операции, направленный на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проводился в столице на протяжении недели. Правоохранители выявили более 13 000 нарушений миграционного законодательства. Более 10 000 иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение правил въезда, выезда и пребывания в России, около 1500 – за нарушение пребывания, более 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

Судебными органами вынесено 20 решений о депортации иностранцев, депортировано 12 человек.

В ходе второго этапа «Нелегала-2024» было возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.

В начале октября в Государственную Думу внесли пять законопроектов, ограничивающих возможность организации нелегальной миграции в России. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла, что, по оценкам правоохранительных органов, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.

В 2025 г. разрешения на временное проживание в России получат 5500 иностранцев – вдвое меньше, чем в 2024 г. Согласно распоряжению правительства РФ, наибольшее число разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург – 200, Татарстан и Башкирия – по 100. В этом году квота составляла 10 595 разрешений, в том числе 1500 – в Москве, 750 – в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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