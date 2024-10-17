Более 2000 нелегальных мигрантов выдворят из России
По итогам второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Москве приняты решения об административном выдворении из России более 2000 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Второй этап операции, направленный на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проводился в столице на протяжении недели. Правоохранители выявили более 13 000 нарушений миграционного законодательства. Более 10 000 иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение правил въезда, выезда и пребывания в России, около 1500 – за нарушение пребывания, более 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.
Судебными органами вынесено 20 решений о депортации иностранцев, депортировано 12 человек.
В ходе второго этапа «Нелегала-2024» было возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.
В начале октября в Государственную Думу внесли пять законопроектов, ограничивающих возможность организации нелегальной миграции в России. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла, что, по оценкам правоохранительных органов, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.
В 2025 г. разрешения на временное проживание в России получат 5500 иностранцев – вдвое меньше, чем в 2024 г. Согласно распоряжению правительства РФ, наибольшее число разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург – 200, Татарстан и Башкирия – по 100. В этом году квота составляла 10 595 разрешений, в том числе 1500 – в Москве, 750 – в Подмосковье.