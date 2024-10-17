Более 2000 нелегальных мигрантов выдворят из России

В 2025 г. разрешения на временное проживание в России получат 5500 иностранцев – вдвое меньше, чем в 2024 г. Согласно распоряжению правительства РФ, наибольшее число разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург – 200, Татарстан и Башкирия – по 100. В этом году квота составляла 10 595 разрешений, в том числе 1500 – в Москве, 750 – в Подмосковье.