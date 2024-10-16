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Кабмин вдвое уменьшил квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

Ведомости

Разрешения на временное проживание в России в 2025 г. получат 5500 иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

«Установить на 2025 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5500 разрешений на временное проживание РФ с распределением по субъектам», – говорится в документе.

Согласно распоряжению, наибольшее число разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург – 200, Татарстан и Башкирия – по 100.

В 2024 г. квота составляла 10 595 разрешений, в том числе 1500 – в Москве, 750 – в Подмосковье.

В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. По оценке авторов законодательных инициатив, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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