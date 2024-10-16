Кабмин вдвое уменьшил квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. По оценке авторов законодательных инициатив, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.