Кабмин вдвое уменьшил квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году
Разрешения на временное проживание в России в 2025 г. получат 5500 иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
«Установить на 2025 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5500 разрешений на временное проживание РФ с распределением по субъектам», – говорится в документе.
Согласно распоряжению, наибольшее число разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург – 200, Татарстан и Башкирия – по 100.
В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. По оценке авторов законодательных инициатив, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.