В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

В частности, вице-спикер сообщила, что Госдума намерена признать организацию незаконной миграции тяжелым преступлением, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Также предлагается признать нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления. Для тех, кто занимает госдолжность и был признан виновным в сотрудничестве с организаторами нелегальной миграции предусмотрен запрет занимать определенные должности. Кроме того, по ее словам, уровень ответственности повышается сразу по нескольким квалификациям, связанным с нелегальной миграцией.