В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции
В Госдуму внесено пять законопроектов, которые ограничивают возможность нелегальной миграции. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в социальных сетях.
По ее словам, законопроекты были внесены группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Вице-спикер напомнила, что сейчас по оценке правоохранительных органов в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов.
«Наша задача – сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», – заявила Яровая.
В частности, вице-спикер сообщила, что Госдума намерена признать организацию незаконной миграции тяжелым преступлением, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Также предлагается признать нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления. Для тех, кто занимает госдолжность и был признан виновным в сотрудничестве с организаторами нелегальной миграции предусмотрен запрет занимать определенные должности. Кроме того, по ее словам, уровень ответственности повышается сразу по нескольким квалификациям, связанным с нелегальной миграцией.
1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции. Отмечается, что сложившаяся в стране ситуация в этом вопросе «перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России». Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.