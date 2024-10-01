Госдума приняла поправки о сроке брака мигрантов для получения РВП
Госдума приняла поправки, согласно которым иностранцу для получения разрешения на временное проживание (РВП) нужно прожить с гражданином России от трех лет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Комментируя эту инициативу 26 сентября, председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что такой закон нужен для того, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что для получения РВП в упрощенном порядке иностранцу нужно состоять в браке с россиянином не менее двух лет. Его и планируется дополнить новой поправкой.