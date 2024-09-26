Госдума предложила увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ
В Госдуму внесли поправки, согласно которым иностранцу для получения разрешения на временное проживание (ВНЖ) нужно прожить с гражданином России от трех лет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Думы.
«Внесли поправки к принятому в первом чтении законопроекту: изначально предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке спустя два года брака с гражданином РФ. Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет», – пояснил Володин.
Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Володин добавил, что такой закон нужен для того, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений. Председатель нижней палаты РФ также отметил, что внесена и вторая поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. Теперь, чтобы получить вид на жительство, недостаточно усыновить ребенка, являющегося гражданином России, – нужно прожить с ним от трех лет. По мнению политика, после внесения изменений «заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства».
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцу нужно состоять в браке с россиянином не менее двух лет. Его и планируется дополнить новой поправкой.