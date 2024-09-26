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Госдума предложила увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ

Ведомости

В Госдуму внесли поправки, согласно которым иностранцу для получения разрешения на временное проживание (ВНЖ) нужно прожить с гражданином России от трех лет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Думы.

«Внесли поправки к принятому в первом чтении законопроекту: изначально предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке спустя два года брака с гражданином РФ. Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет», – пояснил Володин.

Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Володин добавил, что такой закон нужен для того, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений. Председатель нижней палаты РФ также отметил, что внесена и вторая поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. Теперь, чтобы получить вид на жительство, недостаточно усыновить ребенка, являющегося гражданином России, – нужно прожить с ним от трех лет. По мнению политика, после внесения изменений «заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства».

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцу нужно состоять в браке с россиянином не менее двух лет. Его и планируется дополнить новой поправкой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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