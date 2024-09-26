Госдума предложила увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ

Володин добавил, что такой закон нужен для того, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений. Председатель нижней палаты РФ также отметил, что внесена и вторая поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. Теперь, чтобы получить вид на жительство, недостаточно усыновить ребенка, являющегося гражданином России, – нужно прожить с ним от трех лет. По мнению политика, после внесения изменений «заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства».