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В России вдвое выросло число лишений иностранцев РВП из-за фиктивных браков

Ведомости

Количество решений об аннулировании у иностранных граждан разрешений на временное проживание (РВП) из-за фиктивных браков увеличилось более чем в два раза за шесть лет. Об этом рассказал замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

«Если мы обратимся к статистике, то увидим, что с 2017 г. по 2023 г. количество лишений выдачи разрешений на временное проживание на основании вступления в брак выросло более чем в два раза», – уточнил Зубов.

По данным МВД, с 2021 г. по 2023 г. в прокуратуры были направлены более 4000 материалов, которые касаются фиктивных браков. В этом году направлено более 300 аналогичных материалов.

В 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП, писали «Ведомости».

Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

К 19 июня по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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