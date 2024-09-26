В России вдвое выросло число лишений иностранцев РВП из-за фиктивных браков
Количество решений об аннулировании у иностранных граждан разрешений на временное проживание (РВП) из-за фиктивных браков увеличилось более чем в два раза за шесть лет. Об этом рассказал замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
«Если мы обратимся к статистике, то увидим, что с 2017 г. по 2023 г. количество лишений выдачи разрешений на временное проживание на основании вступления в брак выросло более чем в два раза», – уточнил Зубов.
По данным МВД, с 2021 г. по 2023 г. в прокуратуры были направлены более 4000 материалов, которые касаются фиктивных браков. В этом году направлено более 300 аналогичных материалов.
В 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП, писали «Ведомости».
Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
К 19 июня по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.