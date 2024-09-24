МВД отчиталось об аннулированных видах на жительство из-за фиктивных браков

В августе «Ведомости» писали, что в 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП.