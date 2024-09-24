МВД отчиталось об аннулированных видах на жительство из-за фиктивных браков
В России с начала этого года принято 75 решений об аннулировании видов на жительство (ВНЖ) и 107 аналогичных решений о разрешениях на временное проживание (РВП) из-за фиктивных браков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Фиктивные браки с гражданами Российской Федерации активно используются иностранными гражданами как способ получения миграционных статусов и в дальнейшем российского гражданства», – написала она в своем Telegram-канале.
По данным МВД, с 2021 по 2023 г. в прокуратуры были направлены более 4000 материалов, которые касаются фиктивных браков. За 2024 г. направлено более 300 аналогичных материалов, уточнила Волк.
В августе «Ведомости» писали, что в 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП.
За 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительными браков с гражданами РФ.