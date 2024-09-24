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МВД отчиталось об аннулированных видах на жительство из-за фиктивных браков

Ведомости

В России с начала этого года принято 75 решений об аннулировании видов на жительство (ВНЖ) и 107 аналогичных решений о разрешениях на временное проживание (РВП) из-за фиктивных браков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Фиктивные браки с гражданами Российской Федерации активно используются иностранными гражданами как способ получения миграционных статусов и в дальнейшем российского гражданства», – написала она в своем Telegram-канале.

По данным МВД, с 2021 по 2023 г. в прокуратуры были направлены более 4000 материалов, которые касаются фиктивных браков. За 2024 г. направлено более 300 аналогичных материалов, уточнила Волк.

В августе «Ведомости» писали, что в 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП.

За 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительными браков с гражданами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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