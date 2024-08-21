Правительство одобрило поправки к законопроекту о борьбе с фиктивными браками

Как следует из поправок, без получения РВП вид на жительство выдается иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) или ребенка, рожденного (усыновленного) в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в РФ, или совершеннолетнего ребенка, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих в России. Помимо этого, согласно проекту, вид на жительство смогут получить иностранцы, имеющие ребенка, если факты совместного проживания с таким ребенком и участия в его воспитании, содержании на территории РФ в течение двух лет подтверждены в судебном порядке. Также будет учитываться совместное проживание иностранного гражданина с матерью (отцом) такого ребенка в России и ведение общего хозяйства не менее двух лет.