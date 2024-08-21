Правительство одобрило поправки к законопроекту о борьбе с фиктивными браками

Правительство одобрило поправки к законопроекту о борьбе с фиктивными бракамиРазрешения на проживание иностранцев в РФ в случае таких нарушений будут аннулированы
В правительстве подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный МВД проект изменений. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с решениями, принятыми по итогам ее заседания. Информацию подтвердил представитель пресс-службы Белого дома. Текст документа, разработанного в МВД, также есть у «Ведомостей».
Поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию и в закон о правовом положении иностранных граждан внесли в Госдуму (ГД) 1 ноября 2023 г. Их соавторами стали сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова и депутат Госдумы Виктор Водолацкий (все – «Единая Россия»). Законопроект был одобрен в первом чтении 10 апреля 2024 г. Вносить на рассмотрение ГД во втором чтении доработанный законопроект с учетом поправок будет комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Согласно предложенному правительством проекту поправок, РВП без учета квоты может быть выдано иностранцу, если он состоит в браке не менее двух лет (до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения) с гражданином РФ, который постоянно проживает в России. Либо в том случае, если в браке с гражданином РФ был рожден или усыновлен ребенок в том же регионе, где постоянно проживает супруг (или супруга) с российским гражданством.
К основаниям отказа в выдаче или аннулирования РВП правительство предлагает добавить помимо признания брака с гражданином РФ недействительным по решению суда еще одно. Если брак с гражданином РФ был основанием для получения РВП иностранца, при его расторжении РВП тоже аннулируется. Кроме того, причиной также станет лишение или ограничение родительских прав, отмена усыновления ребенка, а также исключение данных об иностранном гражданине из записи акта о рождении такого ребенка (в том случае, если основанием для получения РВП стал рождение или усыновление ребенка с гражданином РФ), следует из проекта.
Как следует из поправок, без получения РВП вид на жительство выдается иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) или ребенка, рожденного (усыновленного) в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в РФ, или совершеннолетнего ребенка, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих в России. Помимо этого, согласно проекту, вид на жительство смогут получить иностранцы, имеющие ребенка, если факты совместного проживания с таким ребенком и участия в его воспитании, содержании на территории РФ в течение двух лет подтверждены в судебном порядке. Также будет учитываться совместное проживание иностранного гражданина с матерью (отцом) такого ребенка в России и ведение общего хозяйства не менее двух лет.
Аннулирование РВП
В 2022 г. на основании брака с гражданином РФ было выдано почти 60 000 РВП (33% от общего количества). Наибольшее число решений было принято в отношении граждан Таджикистана: в 2022 г. – 31 284 решения о выдаче РВП. Схожая ситуация и по получению вида на жительства, если у иностранца есть ребенок-россиянин. За 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с гражданами РФ, сообщала в январе прошлого года официальный представитель ведомства Ирина Волк. «Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой актуализировать эту статистику.
Вид на жительство смогут получить иностранцы, воспитывающие без второго родителя в России своего или усыновленного ребенка – гражданина РФ.
Как и в случае с аннулированием РВП, вид на жительство будет считаться недействительным, если заключенный брак с гражданином РФ расторгнут, признан судом недействительным, иностранец лишен родительских прав или ограничен в них, отменено усыновление или данные об иностранном гражданине исключены из записи акта о рождении ребенка, следует из проекта поправок правительства.
Предполагается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ) сообщил «Ведомостям», что правительственного проекта поправок пока не видел. При этом, по его словам, для комитета было принципиально важно, чтобы в финальной версии законопроекта сохранилась формулировка, обязывающая иностранца состоять в браке с россиянином не менее двух лет, чтобы получить РВП в упрощенном порядке. Внести поправки для рассмотрения законопроекта ГД во втором чтении комитет планирует в первый месяц работы нижней палаты в осеннюю сессию, добавил Калашников.
Анализ подаваемых заявлений о выдаче РВП показывает, что подобные браки нередко заключаются при участии посредников незадолго до обращения в МВД, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, у супругов есть большая разница в возрасте, а также отсутствуют дети, рожденные в совместном браке. В случае получения вида на жительство из-за ребенка зачастую заявитель не является биологическим отцом ребенка, а с матерью ребенка отношения не поддерживает, также сказано в записке.
Предложенные правительством поправки конкретизируют некоторые моменты в рамках планируемых изменений, сказала «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Например, появилось уточнение, что обратиться за РВП за рамками квоты можно будет по прошествии двух лет в браке на день самого обращения. Кроме того, проект более четко конкретизирует характер участия в жизни ребенка. Родитель-иностранец должен подтвердить, что он содержит и воспитывает ребенка или совместно проживает со вторым родителем, добавила она.