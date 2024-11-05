Минспорт прорабатывает создание спортивного аналога «Пушкинской карты»
Министерство спорта России прорабатывает создание аналога «Пушкинской карты» для посещения спортивных мероприятий. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Сейчас мы еще думаем о том, чтобы создать что-то вроде "Пушкинской карты" для посещения спортивных объектов – не только для занятий спортом, но и чтобы поболеть», – уточнил Дегтярев (цитата по ТАСС).
Он добавил, что карта может быть названа в честь какого-нибудь атлета или первого отечественного олимпийского чемпиона.
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
В августе советник президента России Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой», сообщали «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по этой программе, и топ-менеджер одного из крупных книжных издательств. Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы.