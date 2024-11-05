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Минспорт прорабатывает создание спортивного аналога «Пушкинской карты»

Ведомости

Министерство спорта России прорабатывает создание аналога «Пушкинской карты» для посещения спортивных мероприятий. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Сейчас мы еще думаем о том, чтобы создать что-то вроде "Пушкинской карты" для посещения спортивных объектов – не только для занятий спортом, но и чтобы поболеть», – уточнил Дегтярев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что карта может быть названа в честь какого-нибудь атлета или первого отечественного олимпийского чемпиона.

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

В августе советник президента России Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с «Пушкинской картой», сообщали «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по этой программе, и топ-менеджер одного из крупных книжных издательств. Действие книжной карты предлагалось распространить на маркетплейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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