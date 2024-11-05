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Суд в Москве оштрафовал разработчика браузера Mozilla на 3,5 млн рублей

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Mozilla Corporation, которая является разработчиком и распространителем интернет-браузера Mozilla Firefox, за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.

В конце сентября Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной на территории России информации. 15 октября мессенджер Telegram также был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере 4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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