Суд в Москве оштрафовал разработчика браузера Mozilla на 3,5 млн рублей

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.