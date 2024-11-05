Суд в Москве оштрафовал разработчика браузера Mozilla на 3,5 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Mozilla Corporation, которая является разработчиком и распространителем интернет-браузера Mozilla Firefox, за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.
В конце сентября Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной на территории России информации. 15 октября мессенджер Telegram также был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере 4 млн руб.