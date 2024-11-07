Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Мосгорсуд оставил без изменения постановление о мере пресечения в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. Фигурантка останется под домашним арестом, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Сама Чекалина отсутствовала на заседании.
3 октября Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. 8 октября ТАСС писало, что Чекалина и ее бывший супруг обжаловали решение суда. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
Следствие полагает, что блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По данным «Коммерсанта», фигуранты таким образом перевели на счета одной из фирм в Объединенных Арабских Эмиратах 250 млн руб. ТАСС со ссылкой на источник писал, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может превышать $1 млн.