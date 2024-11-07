Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Следствие полагает, что блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По данным «Коммерсанта», фигуранты таким образом перевели на счета одной из фирм в Объединенных Арабских Эмиратах 250 млн руб. ТАСС со ссылкой на источник писал, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может превышать $1 млн.