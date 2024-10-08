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Чекалины обжаловали домашний арест

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек) и ее экс-муж Артем обжаловали решение суда отправить их под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Троицкий суд Москвы.

Апелляционная жалоба поступила в суд. Когда она будет рассмотрена, не уточняется.

Лерчек и ее бывшему мужу 3 октября предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы. 4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября.

В деле есть еще один фигурант – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Суд также отправил его под домашний арест до 26 ноября.

По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Таким образом они перевели на счета одной из фирм в ОАЭ 250 млн руб., писал «Коммерсантъ». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может превышать $1 млн. По словам собеседника, Чекалины вывели через ОАЭ более $1 млн на другие иностранные счета, а 250 млн руб., которые изначально фигурировали в обвинении, были выведены за границу около двух лет назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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