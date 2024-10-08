Чекалины обжаловали домашний арест

Таким образом они перевели на счета одной из фирм в ОАЭ 250 млн руб., писал «Коммерсантъ». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может превышать $1 млн. По словам собеседника, Чекалины вывели через ОАЭ более $1 млн на другие иностранные счета, а 250 млн руб., которые изначально фигурировали в обвинении, были выведены за границу около двух лет назад.