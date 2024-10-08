Чекалины обжаловали домашний арест
Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек) и ее экс-муж Артем обжаловали решение суда отправить их под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Троицкий суд Москвы.
Апелляционная жалоба поступила в суд. Когда она будет рассмотрена, не уточняется.
Лерчек и ее бывшему мужу 3 октября предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы. 4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября.
В деле есть еще один фигурант – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Суд также отправил его под домашний арест до 26 ноября.
По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Таким образом они перевели на счета одной из фирм в ОАЭ 250 млн руб., писал «Коммерсантъ». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может превышать $1 млн. По словам собеседника, Чекалины вывели через ОАЭ более $1 млн на другие иностранные счета, а 250 млн руб., которые изначально фигурировали в обвинении, были выведены за границу около двух лет назад.