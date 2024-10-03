«Коммерсантъ»: Чекалины задержаны за нелегальный вывод в ОАЭ 250 млн рублей

В марте 2023 г. Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу – в пособничестве. Следствие утверждало, что блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.