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«Коммерсантъ»: Чекалины задержаны за нелегальный вывод в ОАЭ 250 млн рублей

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек) и ее бывший муж Артем задержаны после допроса по делу о переводе валюты с использованием подложных документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также задержан соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Все трое пока проходят по делу в статусе подозреваемых, уточняет ТАСС. В правоохранительных органах сообщили агентству, что МВД попросит суд отправить под домашний арест Лерчек и ее экс-супруга.

«Коммерсантъ» утверждает, что блогеров подозревают в переводе на счета одной из фирм в ОАЭ 250 млн руб. Другие подробности не приводятся.

2 октября стало известно, что против Чекалиных возбудили новое уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы. Baza утверждает, что заявление на блогеров якобы написал бывший сотрудник «Би Фит» (принадлежит Лерчек), которого уволили в мае 2024 г. Источники Telegram-канала сообщили, что дело против Чекалиных связано с оплатой марафонов.

В марте 2023 г. Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу – в пособничестве. Следствие утверждало, что блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.

В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта 2024 г. стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.

20 марта Лерчек подала на развод после 11 лет брака. 14 августа блогер показала в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) документ о расторжении брака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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