«Коммерсантъ»: Чекалины задержаны за нелегальный вывод в ОАЭ 250 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина (известна под псевдонимом Лерчек) и ее бывший муж Артем задержаны после допроса по делу о переводе валюты с использованием подложных документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ» утверждает, что блогеров подозревают в переводе на счета одной из фирм в ОАЭ 250 млн руб. Другие подробности не приводятся.
2 октября стало известно, что против Чекалиных возбудили новое уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы. Baza утверждает, что заявление на блогеров якобы написал бывший сотрудник «Би Фит» (принадлежит Лерчек), которого уволили в мае 2024 г. Источники Telegram-канала сообщили, что дело против Чекалиных связано с оплатой марафонов.
В марте 2023 г. Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу – в пособничестве. Следствие утверждало, что блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.
В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта 2024 г. стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.
20 марта Лерчек подала на развод после 11 лет брака. 14 августа блогер показала в Instagram