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ТАСС сообщил о новом деле против блогера Лерчек из-за перевода валюты

Ведомости

Против блогера Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек) и ее бывшего мужа Артема возбудили новое уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

По словам собеседника агентства, в доме Лерчек провели обыск. Следователи не будут ходатайствовать об аресте блогера.

В марте 2023 г. Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу – в пособничестве. Следствие заявляло, что блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.

В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом. 1 марта 2024 г. стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.

20 марта Лерчек подала на развод после 11 лет брака. 14 августа Чекалина показала в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) документ о расторжении брака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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