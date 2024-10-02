ТАСС сообщил о новом деле против блогера Лерчек из-за перевода валюты
Против блогера Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек) и ее бывшего мужа Артема возбудили новое уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
По словам собеседника агентства, в доме Лерчек провели обыск. Следователи не будут ходатайствовать об аресте блогера.
В марте 2023 г. Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу – в пособничестве. Следствие заявляло, что блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.
В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом. 1 марта 2024 г. стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.
20 марта Лерчек подала на развод после 11 лет брака. 14 августа Чекалина показала в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) документ о расторжении брака.