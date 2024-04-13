Муж блогера Лерчек подал иск о разделе имущества
Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, которые находятся в процессе развода. Информация об иске опубликована в картотеке суда.
Дата первого заседания по делу о разделе совместно нажитого имущества между супругами пока не назначена. Ранее Чекалины подали в мировой суд заявление о расторжении брака.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие заявляло, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.
1 марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.