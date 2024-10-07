ТАСС: сумма ущерба по новому делу блогеров Чекалиных может составить $1 млн
Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать $1 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, было выведено более $1 млн через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн руб. было выведено около двух лет назад», – сообщил источник.
4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Валерию Чекалину под домашний арест до 26 ноября, аналогичную меру пресечения суд избрал ее бывшему мужу. В тот же день суд отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров. Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняла прокуратура Москвы. 6 октября стало известно, что Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.