ТАСС: сумма ущерба по новому делу блогеров Чекалиных может составить $1 млн

4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Валерию Чекалину под домашний арест до 26 ноября, аналогичную меру пресечения суд избрал ее бывшему мужу. В тот же день суд отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров. Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняла прокуратура Москвы. 6 октября стало известно, что Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них.