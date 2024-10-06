ТАСС: блогер Чекалина дала признательные показания во время первого допроса

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.