ТАСС: блогер Чекалина дала признательные показания во время первого допроса
Блогер Валерия Чекалина (известна как Лерчек), против которой возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщило агентство.
4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест до 26 ноября, аналогичную меру пресечения суд избрал ее бывшему мужу Артему Чекалину. В тот же день суд отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров. Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняла прокуратура Москвы.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.