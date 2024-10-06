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ТАСС: блогер Чекалина дала признательные показания во время первого допроса

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (известна как Лерчек), против которой возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщило агентство.

4 октября Троицкий районный суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест до 26 ноября, аналогичную меру пресечения суд избрал ее бывшему мужу Артему Чекалину. В тот же день суд отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров. Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняла прокуратура Москвы. 

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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