Суд в Москве отправил блогера Валерию Чекалину под домашний арест

Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняет прокуратура Москвы. По решению суда им запрещено выходить за пределы места проживания, общаться со свидетелями по делу, использовать интернет, отправлять посылки, письма и др. Суд намерен в ближайшее время рассмотреть ходатайство о заключении под домашний арест третьего фигуранта дела.