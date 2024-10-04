Суд в Москве отправил блогера Валерию Чекалину под домашний арест
Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Она обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ: совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Чекалина пробудет под домашним арестом до 26 ноября. Аналогичную меру пресечения суд избрал ее бывшему мужу Артему Чекалину.
Вину в предъявленном обвинении Чекалины не признали, уточняет прокуратура Москвы. По решению суда им запрещено выходить за пределы места проживания, общаться со свидетелями по делу, использовать интернет, отправлять посылки, письма и др. Суд намерен в ближайшее время рассмотреть ходатайство о заключении под домашний арест третьего фигуранта дела.
3 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн.
Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за полгода из России было выведено свыше 250 млн руб.