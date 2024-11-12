В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского
В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам Володина, при зачислении в школы детей мигрантов предлагается предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, а также обязательное тестирование на знание русского языка. Без подтверждения знания русского языка дети зачисляться в школы не будут. Документ рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.
К концу 2024 г., пояслнил Володин, в России будут действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. В соответствии с новой ч. 3 ст. 322.1 «Организация незаконной миграции», если такое преступление совершено группой лиц или с целью совершения других тяжких преступлений, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. Закон добавляет отягчающие обстоятельства, включая подделку документов и использование интернета, а также усиливает ответственность за фиктивную регистрацию и подделку документов, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы.