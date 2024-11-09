Путин подписал касающийся незаконной миграции пакет документов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. Документы размещены на портале опубликования правовых актов.
Он подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. В соответствии с новой ч. 3 ст. 322.1 «Организация незаконной миграции», если такое преступление совершено группой лиц или с целью совершения других тяжких преступлений, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. Закон добавляет отягчающие обстоятельства, включая подделку документов и использование интернета, а также усиливает ответственность за фиктивную регистрацию и подделку документов, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы.
Помимо этого, Путин подписал закон о конфискации имущества, полученного от организации незаконной миграции из корыстных побуждений. Поправки в УК РФ дополняют список преступлений, за совершение которых предусматривается конфискация, ст. 322.1.
Также президентом были подписаны законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, о запрете принимать у иностранцев экзамены по русскому языку не в государственных учреждениях. Согласно новому пункту ст. 63 УК РФ нелегальная миграция будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.