С начала 2024 года сертификаты на маткапитал получили 534 000 семей
С января по сентябрь этого года сертификаты на материнский капитал получили 534 000 семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.
С начала 2024 г. распорядились средствами маткапитала более 1,2 млн семей. Кроме того, 550 000 семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, 236 000 – при рождении третьего ребенка или последующих детей.
За весь период реализации национального проекта «Демография» введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 000 мест.
Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 000 руб.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.