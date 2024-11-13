Британская писательница Саманта Харви получила Букера-2024 за роман «На орбите»
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите» («Орбиталь», Orbital). Об этом сообщается в заявлении на сайте премии.
«Компактный, но при этом прекрасный роман Саманты Харви приглашает нас взглянуть на великолепие Земли глазами шести астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, которые переживают утрату близких, одиночество и усталость от миссии. <...> Orbital предлагает нам любовное послание нашей планете, а также глубоко трогательное признание индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни», – говорится в решении жюри премии.
По словам самой Харви, она работала над романом 25 лет и хотела написать «космическую пастораль».
Харви живет в Великобритании и преподает на магистерском курсе по писательскому мастерству в Университете Бат-Спа. Она уже попадала в лонг-лист Букеровской премии в 2009 г за роман «Дикая местность». На русском языке в 2020 г. в издательстве «Фантом-пресс» была опубликована другая книга Харви – «Ветер Западный».
В 2023 г. лауреатом Букеровской премии стал болгарский писатель Георги Господинов за роман «Времеубежище» (Time Shelter). В 2022 г. Букеровскую премию получил сатирический роман шри-ланкийского писателя Шехана Карунатилаки «Семь лун Маали Алмейды». В 2021 г. лауреатом Букеровской премии стал писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман «Обещание», в котором рассказана история белой семьи фермеров из Претории.
Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. Обладатель Букеровской премии получает 50 000 фунтов стерлингов. Писатели, произведения которых вошли в шорт-лист, получают чеки на 2500 фунтов стерлингов, также они могут переиздать роман-номинант в «букеровском» оформлении.