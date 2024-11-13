Британская писательница Саманта Харви получила Букера-2024 за роман «На орбите»

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. Обладатель Букеровской премии получает 50 000 фунтов стерлингов. Писатели, произведения которых вошли в шорт-лист, получают чеки на 2500 фунтов стерлингов, также они могут переиздать роман-номинант в «букеровском» оформлении.