Минюст разработал проект приказа о длительности свиданий в СИЗО
Минюст России подготовил проект приказа, согласно которому закреплено право на свидания с родственниками и иными лицами, а также на замену свидания телефонным разговором для лиц, находящихся в СИЗО. Уточняется, что для лиц, которые уже осуждены, но переведены в СИЗО, также имеется возможность длительных свиданий. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как отмечает ведомство, проект приказа разработан для реализации положений июньского закона «О внесении изменения в статью 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Согласно этому закону, длительные свидания продолжительностью трое суток и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами на территории СИЗО предоставляются в соответствии с внутренним распорядком исправительных учреждений.
4 июля сообщалось, что Минюст намерен увеличить содержащимся в СИЗО число свиданий с их детьми. В тот же день ведомство также опубликовало проект приказа, который смягчает условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. В числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, санитарные остановки и прием пищи на автодорожных маршрутах, если путь длится больше шесть часов. Кроме того, беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне.