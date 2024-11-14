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Минюст разработал проект приказа о длительности свиданий в СИЗО

Ведомости

Минюст России подготовил проект приказа, согласно которому закреплено право на свидания с родственниками и иными лицами, а также на замену свидания телефонным разговором для лиц, находящихся в СИЗО. Уточняется, что для лиц, которые уже осуждены, но переведены в СИЗО, также имеется возможность длительных свиданий. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как отмечает ведомство, проект приказа разработан для реализации положений июньского закона «О внесении изменения в статью 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Согласно этому закону, длительные свидания продолжительностью трое суток и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами на территории СИЗО предоставляются в соответствии с внутренним распорядком исправительных учреждений.

4 июля сообщалось, что Минюст намерен увеличить содержащимся в СИЗО число свиданий с их детьми. В тот же день ведомство также опубликовало проект приказа, который смягчает условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. В числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, санитарные остановки и прием пищи на автодорожных маршрутах, если путь длится больше шесть часов. Кроме того, беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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