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Володин запустил опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы

Ведомости

Госдума готовит к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов без знания русского языка, в связи с этим председатель нижней палаты Вячеслав Володин запустил среди подписчиков опрос об отношении к этой инициативе. 

«Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

В опросе приняли участие более 57 300 человек (по состоянию на 10:00 мск). Предложение поддержали 96% участников голосования, 2% высказались против запрета ограничивать зачисление детей в школы без знания русского языка. Еще 2% выбрали вариант «все равно». 

Внесение в Госдуму законопроекта Володин анонсировал 12 ноября. Тогда он сообщил, что при зачислении в школы детей мигрантов предлагается предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, а также обязательное тестирование на знание русского языка. Без подтверждения знания русского языка дети зачисляться в школы не будут. Документ рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. К концу 2024 г., говорил Володин, в России будут действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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