Володин запустил опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы

Внесение в Госдуму законопроекта Володин анонсировал 12 ноября. Тогда он сообщил, что при зачислении в школы детей мигрантов предлагается предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, а также обязательное тестирование на знание русского языка. Без подтверждения знания русского языка дети зачисляться в школы не будут. Документ рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.