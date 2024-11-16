Володин запустил опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы
Госдума готовит к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов без знания русского языка, в связи с этим председатель нижней палаты Вячеслав Володин запустил среди подписчиков опрос об отношении к этой инициативе.
«Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
В опросе приняли участие более 57 300 человек (по состоянию на 10:00 мск). Предложение поддержали 96% участников голосования, 2% высказались против запрета ограничивать зачисление детей в школы без знания русского языка. Еще 2% выбрали вариант «все равно».
Внесение в Госдуму законопроекта Володин анонсировал 12 ноября. Тогда он сообщил, что при зачислении в школы детей мигрантов предлагается предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, а также обязательное тестирование на знание русского языка. Без подтверждения знания русского языка дети зачисляться в школы не будут. Документ рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. К концу 2024 г., говорил Володин, в России будут действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.