Приказавшего сбить самолет РФ полковника ВСУ внесли в реестр террористов

Российский самолет был сбит 23 февраля в ходе патрулирования воздушного пространства России. Дзяман понимал, что самолет не предназначен для боевых действий и не имеет вооружения, а его полет проходил исключительно над РФ, но все же отдал своим подчиненным приказ на его уничтожение. Погибли 10 членов экипажа.