Приказавшего сбить самолет РФ полковника ВСУ внесли в реестр террористов
Росинфомониторинг внес в список террористов полковника 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ над Кубанью в феврале 2024 г. Его фамилия появилась в реестре на сайте ведомства.
Российский самолет был сбит 23 февраля в ходе патрулирования воздушного пространства России. Дзяман понимал, что самолет не предназначен для боевых действий и не имеет вооружения, а его полет проходил исключительно над РФ, но все же отдал своим подчиненным приказ на его уничтожение. Погибли 10 членов экипажа.
Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал его 17 июня.