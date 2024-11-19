Врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении 1 млн рублей
Следователи предъявили обвинение врио гендиректору АО «Военторг-центр» (входит в АО «Военторг») Ольге Вирт в хищении более 1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
Правоохранители установили, что в 2023 г. Вирт похитила у сотрудников «Военторг-центра» более 1 млн руб. посредством выдачи и изъятия ежеквартальных премий.
Фигурантка признала вину и заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
Согласно данным на сайте компании, «Военторг-центр» занимается обеспечением военнослужащих и их семей широким спектром торгово-бытовых услуг. В том числе, речь о снабжении личного состава продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, услугах по стирке вещей, пошиву и ремонту обмундирования, а также об организации питания в подведомственных Минобороны общеобразовательных учреждениях.
1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора АО «Военторг» Владимира Павлова. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в 2019 г. руководитель и сотрудники акционерного общества вместе с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей посредством подконтрольных им организаций, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, а после реализовали ее Минобороны по цене, завышенной на более 400 млн руб.