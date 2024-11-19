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Врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении 1 млн рублей

Ведомости

Следователи предъявили обвинение врио гендиректору АО «Военторг-центр» (входит в АО «Военторг») Ольге Вирт в хищении более 1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Правоохранители установили, что в 2023 г. Вирт похитила у сотрудников «Военторг-центра» более 1 млн руб. посредством выдачи и изъятия ежеквартальных премий.

Фигурантка признала вину и заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Согласно данным на сайте компании, «Военторг-центр» занимается обеспечением военнослужащих и их семей широким спектром торгово-бытовых услуг. В том числе, речь о снабжении личного состава продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, услугах по стирке вещей, пошиву и ремонту обмундирования, а также об организации питания в подведомственных Минобороны общеобразовательных учреждениях.

1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора АО «Военторг» Владимира Павлова. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в 2019 г. руководитель и сотрудники акционерного общества вместе с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей посредством подконтрольных им организаций, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, а после реализовали ее Минобороны по цене, завышенной на более 400 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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