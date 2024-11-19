Врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении 1 млн рублей

1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора АО «Военторг» Владимира Павлова. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в 2019 г. руководитель и сотрудники акционерного общества вместе с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей посредством подконтрольных им организаций, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, а после реализовали ее Минобороны по цене, завышенной на более 400 млн руб.