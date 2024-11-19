Шадаев: в России может появиться база биометрических образцов мошенников
В России может быть создана база биометрических образцов (образцов голосов) мошенников для борьбы с киберпреступниками, передает ТАСС со ссылкой на слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
По словам Шадаева, в настоящий момент обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством). Он добавил, что биометрическая база как раз входит в перечень этих мер. В России также планируют дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект в телефонных звонках. По словам министра, с помощью этой технологии они смогут выявлять попытки воздействия на абонентов. Он уточнил, что все эти меры предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности.
25 сентября глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от киберпреступлений с начала 2024 г. в РФ превысил 116 млрд руб. По словам главы ведомства, за пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Теперь их доля составляет около 40% от общего массива. По тяжким и особо тяжким составам этот показатель приблизился к 60%.
Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 сентября заявил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.