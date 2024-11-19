Шадаев: в России может появиться база биометрических образцов мошенников

По словам Шадаева, в настоящий момент обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством). Он добавил, что биометрическая база как раз входит в перечень этих мер. В России также планируют дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект в телефонных звонках. По словам министра, с помощью этой технологии они смогут выявлять попытки воздействия на абонентов. Он уточнил, что все эти меры предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности.