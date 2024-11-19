Исполнителям теракта в «Крокус сити холле» продлили арест на три месяца
Басманный районный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта в «Крокус сити холле», сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 22 февраля 2025 г.
28 марта Росфинмониторинг внес всех четверых фигурантов в перечень террористов.
1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.