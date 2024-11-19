Исполнителям теракта в «Крокус сити холле» продлили арест на три месяца

1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.