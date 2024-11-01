«Коммерсантъ»: в деле «Крокуса» появились четыре новых фигуранта из Ингушетии

1 ноября Басманный суд Москвы продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. После разбирательства представители обвиняемых сообщили «Коммерсанту», что те отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов. По их словам, фигуранты не имели понятия, у кого окажется оружие и как оно будет использовано, так как они работали через посредников.