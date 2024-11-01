«Коммерсантъ»: в деле «Крокуса» появились четыре новых фигуранта из Ингушетии
Новыми фигурантами уголовного дела по теракту в «Крокус сити холле» являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, сообщает «Коммерсантъ».
Однако пока фигурантов обвиняют только по ч. 5 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой) УК РФ.
В ходе расследования было установлено, что за несколько дней до теракта в концертном зале исполнители преступления через пособников связались с новыми фигурантами для того, чтобы приобрести оружие и патроны к нему.
Медов предоставил террористам четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые. По версии следствия, он «системно» участвовал в незаконном обороте оружия. Кулаев передал Медову магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые использовались в ходе теракта в «Крокусе».
Также следователи установили, что пособники Медова Аушев и Алиев доставили оружие в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам.
По показаниям фигурантов уголовного дела, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.
Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Остальные объявлены в розыск.
Издание отмечает, что в 2022 г. Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, а Алиев – за нарушение правил хранения оружия.
1 ноября Басманный суд Москвы продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. После разбирательства представители обвиняемых сообщили «Коммерсанту», что те отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов. По их словам, фигуранты не имели понятия, у кого окажется оружие и как оно будет использовано, так как они работали через посредников.
Вербовщики исполнителей теракта в «Крокус сити холле» состояли в запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ
Теракт произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы, большинство из них – граждане Таджикистана.