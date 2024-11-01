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«Коммерсантъ»: в деле «Крокуса» появились четыре новых фигуранта из Ингушетии

Ведомости

Новыми фигурантами уголовного дела по теракту в «Крокус сити холле» являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, сообщает «Коммерсантъ».

Однако пока фигурантов обвиняют только по ч. 5 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой) УК РФ.

В ходе расследования было установлено, что за несколько дней до теракта в концертном зале исполнители преступления через пособников связались с новыми фигурантами для того, чтобы приобрести оружие и патроны к нему.

Медов предоставил террористам четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые. По версии следствия, он «системно» участвовал в незаконном обороте оружия. Кулаев передал Медову магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые использовались в ходе теракта в «Крокусе».

Также следователи установили, что пособники Медова Аушев и Алиев доставили оружие в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам.

По показаниям фигурантов уголовного дела, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.

Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Остальные объявлены в розыск.

Издание отмечает, что в 2022 г. Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, а Алиев – за нарушение правил хранения оружия.

1 ноября Басманный суд Москвы продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. После разбирательства представители обвиняемых сообщили «Коммерсанту», что те отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов. По их словам, фигуранты не имели понятия, у кого окажется оружие и как оно будет использовано, так как они работали через посредников.

Вербовщики исполнителей теракта в «Крокус сити холле» состояли в запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ - организация признана террористической и запрещена в РФ). Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» при этом целенаправленно осуществлялась в таджикской диаспоре, сообщил директор ФСБ Александр Бортников 4 октября.

Теракт произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы, большинство из них – граждане Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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