Суд оштрафовал «Эксмо» из-за книги Сорокина «Наследие»
Таганский суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» и типографию «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые эксперты выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС.
Организации признаны виновными по ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов). Санкция по этой статье предусматривает штраф до 5 млн руб. и конфискацию порноматериалов, а также оборудования для их изготовления. Кроме того, работа юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Суд назначил издательству и типографии штрафы по 4 млн руб.
В декабре 2023 г. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 000 руб. «Эксмо» по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений) за пропаганду ЛГБТ