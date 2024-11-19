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Суд оштрафовал «Эксмо» из-за книги Сорокина «Наследие»

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» и типографию «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые эксперты выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС.

Организации признаны виновными по ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов). Санкция по этой статье предусматривает штраф до 5 млн руб. и конфискацию порноматериалов, а также оборудования для их изготовления. Кроме того, работа юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Суд назначил издательству и типографии штрафы по 4 млн руб.

В декабре 2023 г. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 000 руб. «Эксмо» по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений) за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В феврале Московский городской суд признал решение инстанции законным. Как сообщал глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия»), речь идет о книге из серии комиксов «Голубь Геннадий» украинской художницы Татьяны Хлонь. По словам парламентария, МВД России возбудило дело о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних после его обращения. Произведение «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12», пояснял Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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