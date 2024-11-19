Суд оштрафовал «Эксмо» из-за книги Сорокина «Наследие»

Организации признаны виновными по ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов). Санкция по этой статье предусматривает штраф до 5 млн руб. и конфискацию порноматериалов, а также оборудования для их изготовления. Кроме того, работа юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток.