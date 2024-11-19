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Сборная России по футболу выиграла у Сирии со счетом 4:0

Ведомости

Сборная России по футболу одержала победу над командой Сирии в товарищеском матче в Волгограде. Счет составил 4:00.

Игра была посвящена 82-й годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Уран». Тогда советским войскам удалось окружить 22 танковые дивизии вермахта и сломить сопротивление противника под Сталинградом.

В ходе игры отличились российские спортсмены Максим Осипенко (33-я и 81-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, Илья Самошников (53-я минута) и Алексей Миранчук (66-я минута), отмечает «РИА Новости спорт». Самошников также отметился дебютным голом за национальную команду. Игру посетили более 35 600 зрителей.

15 ноября сборная РФ по футболу забила 11 мячей команде Брунея в ходе товарищеского матча в Краснодаре. Таким образом российские футболисты превзошли свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.

С марта 2022 г. футбольная сборная России отстранена от международных турниров. С тех пор команда Валерия Карпина проводит лишь контрольные матчи. Всего за почти три года было проведено 15, в том числе неофициальных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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