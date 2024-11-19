Сборная России по футболу выиграла у Сирии со счетом 4:0
Сборная России по футболу одержала победу над командой Сирии в товарищеском матче в Волгограде. Счет составил 4:00.
Игра была посвящена 82-й годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Уран». Тогда советским войскам удалось окружить 22 танковые дивизии вермахта и сломить сопротивление противника под Сталинградом.
В ходе игры отличились российские спортсмены Максим Осипенко (33-я и 81-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, Илья Самошников (53-я минута) и Алексей Миранчук (66-я минута), отмечает «РИА Новости спорт». Самошников также отметился дебютным голом за национальную команду. Игру посетили более 35 600 зрителей.
15 ноября сборная РФ по футболу забила 11 мячей команде Брунея в ходе товарищеского матча в Краснодаре. Таким образом российские футболисты превзошли свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.
С марта 2022 г. футбольная сборная России отстранена от международных турниров. С тех пор команда Валерия Карпина проводит лишь контрольные матчи. Всего за почти три года было проведено 15, в том числе неофициальных.