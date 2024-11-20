Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу незаконной миграции
Госдума направит обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. Депутаты приняли соответствующее постановление на пленарном заседании.
Проект обращения подготовили комитет Госдумы по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. В документе указано, что в целях противодействия нелегальной миграции было разработано и принято 13 федеральных законов. Это требует принятия комплекса мер на уровне кабмина, подчеркивается в обращении.
Госдума, в частности, предложила кабмину установить четкие параметры количества и качества трудовых ресурсов, привлекаемых из других стран. Кроме того, парламентарии попросили правительство выработать поэтапный план перехода на полный сбор и обработку биометрии иностранных граждан в пунктах пропуска через госграницу России.
Депутаты также обратили внимание на проведение экзаменов по русскому языку как иностранному. «Необходимо проработать вопрос об определении уровня владения русским языком иностранными гражданами в зависимости от вида трудовой деятельности и предъявляемых профессиональных требований, предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции.