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Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу незаконной миграции

Ведомости

Госдума направит обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. Депутаты приняли соответствующее постановление на пленарном заседании.

Проект обращения подготовили комитет Госдумы по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. В документе указано, что в целях противодействия нелегальной миграции было разработано и принято 13 федеральных законов. Это требует принятия комплекса мер на уровне кабмина, подчеркивается в обращении.

Госдума, в частности, предложила кабмину установить четкие параметры количества и качества трудовых ресурсов, привлекаемых из других стран. Кроме того, парламентарии попросили правительство выработать поэтапный план перехода на полный сбор и обработку биометрии иностранных граждан в пунктах пропуска через госграницу России.

Депутаты также обратили внимание на проведение экзаменов по русскому языку как иностранному. «Необходимо проработать вопрос об определении уровня владения русским языком иностранными гражданами в зависимости от вида трудовой деятельности и предъявляемых профессиональных требований, предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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