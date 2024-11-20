Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу незаконной миграции

Депутаты также обратили внимание на проведение экзаменов по русскому языку как иностранному. «Необходимо проработать вопрос об определении уровня владения русским языком иностранными гражданами в зависимости от вида трудовой деятельности и предъявляемых профессиональных требований, предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.