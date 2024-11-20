Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
Басманный суд Москвы продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
По данным агентства, фигуранты Исроил Исломов, Диловар Исломов, Аминчон Исломов, Алишер Касимов останутся под стражей до 22 февраля 2025 г.
Накануне суд продлил арест и продавцу машины, на которой уехали обвиняемые после теракта, и арендодателю квартиры, в которой жили предполагаемые террористы.
Заседание проходило в закрытом режиме, уточняют «РИА Новости».
1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.