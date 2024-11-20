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Четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

По данным агентства, фигуранты Исроил Исломов, Диловар Исломов, Аминчон Исломов, Алишер Касимов останутся под стражей до 22 февраля 2025 г.

Накануне суд продлил арест и продавцу машины, на которой уехали обвиняемые после теракта, и арендодателю квартиры, в которой жили предполагаемые террористы.

Заседание проходило в закрытом режиме, уточняют «РИА Новости».

1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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