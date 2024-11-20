Прокуратура выявила новый пособ мошенничества с «декларированием» денег
Мошенники начали представляться сотрудниками налоговых органов, которые похищают сбережения потерпевших под предлогом «декларирования» денежных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ведомство привело в пример ситуацию, произошедшую с 71-летней женщиной, которая отдала лженалоговикам 2,3 млн руб. Пенсионерке позвонил неизвестный, который обманным путем выведал, что она хранит свои накопления дома. После этого мошенник сказал, что «налоговая служба» изымет незадекларированные средства для их декларирования. В этот же день к ней приехал человек, который забрал все деньги потерпевшей, оставив ей «договор», изготовленный в фоторедакторе. Когда женщина рассмотрела документ внимательно, то поняла, что стала жертвой аферистов.
«Криминального курьера» задержали, им оказался 22-летний мужчина, приехавший из Кемеровской области. Незаконную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Соучастники оплатили ему билеты до Москвы, перевели деньги на проживание и питание. Средства пострадавшей мужчина перевел подельникам, оставив себе 28 000 руб.
Правоохранители установили причастность «курьера» еще к одному эпизоду мошенничества. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение. В прокуратуре напомнили, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан передавать деньги курьерам или переводить их на определенные счета.
19 ноября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что Миницифры намерено создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Глава ведомства также сообщил, что в настоящий момент обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством). По его словам, биометрическая база как раз входит в перечень этих мер.