Прокуратура выявила новый пособ мошенничества с «декларированием» денег

Ведомство привело в пример ситуацию, произошедшую с 71-летней женщиной, которая отдала лженалоговикам 2,3 млн руб. Пенсионерке позвонил неизвестный, который обманным путем выведал, что она хранит свои накопления дома. После этого мошенник сказал, что «налоговая служба» изымет незадекларированные средства для их декларирования. В этот же день к ней приехал человек, который забрал все деньги потерпевшей, оставив ей «договор», изготовленный в фоторедакторе. Когда женщина рассмотрела документ внимательно, то поняла, что стала жертвой аферистов.