«Азимут» выплатит пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 рублей

24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. Западное межрегиональное следственное правление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Представитель авиакомпании сообщал «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.