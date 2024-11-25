«Азимут» выплатит пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 рублей
Российская авиакомпания «Азимут» выплатит по 100 000 руб. пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, фюзеляж которого загорелся во время посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 г. авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 000 руб.», – сказано в сообщении.
Уточняется, что порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.
24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. Западное межрегиональное следственное правление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Представитель авиакомпании сообщал «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.