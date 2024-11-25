Возбуждено уголовное дело после пожара на SSJ в Анталье

Следствие установило, что 24 ноября в международном аэропорту Антальи произошло возгорание фюзеляжа самолета во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в СК. По предварительным данным, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.