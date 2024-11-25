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Возбуждено уголовное дело после пожара на SSJ в Анталье

Ведомости

Западное межрегиональное следственное правление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту возгорания фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи (Турция).

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи провели осмотр места вылета самолета в аэропорту Сочи, изъяли необходимую документацию и назначили судебные экспертизы.

Следствие установило, что 24 ноября в международном аэропорту Антальи произошло возгорание фюзеляжа самолета во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в СК. По предварительным данным, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.

Вечером 24 ноября появились первые сообщения о том, что после приземления пассажирского самолета в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя. Позже представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра. Возгорание воздушного судна аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить, сообщали в Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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