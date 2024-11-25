Возбуждено уголовное дело после пожара на SSJ в Анталье
Западное межрегиональное следственное правление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту возгорания фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи (Турция).
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи провели осмотр места вылета самолета в аэропорту Сочи, изъяли необходимую документацию и назначили судебные экспертизы.
Следствие установило, что 24 ноября в международном аэропорту Антальи произошло возгорание фюзеляжа самолета во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в СК. По предварительным данным, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.
Вечером 24 ноября появились первые сообщения о том, что после приземления пассажирского самолета в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя. Позже представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра. Возгорание воздушного судна аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить, сообщали в Росавиации.