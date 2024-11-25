Что случилось с загоревшимся самолетом SSJ в Анталье

Позже в Росавиации уточнили, что пассажиры были доставлены в аэровокзал. При этом «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса. «По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет», – сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, отметив, что готовы оказать все необходимое содействие пассажирам самолета.