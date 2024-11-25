Что случилось с загоревшимся самолетом SSJ в Анталье

Что случилось с загоревшимся самолетом SSJ в АнтальеБорт компании «Азимут» совершил грубую посадку из-за ветра, жертв нет
Вечером 24 ноября появились первые сообщения о том, что после приземления пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи (Турция) произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные.
Позже представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра. «При посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», – сказал он.
Пассажиры и члены экипажа самолета эвакуированы, отметил сразу после ЧП представитель Росавиации: «По предварительным данным, аварийно-спасательной команде аэропорта Анталья удалось оперативно погасить возгорание воздушного судна».
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Но Краснодарским следственным отделом на транспорте «проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 г.».
Позже в Росавиации уточнили, что пассажиры были доставлены в аэровокзал. При этом «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса. «По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет», – сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, отметив, что готовы оказать все необходимое содействие пассажирам самолета.
«Известия» сообщили, что пассажиры Sukhoi Superjet 100, двигатель которого загорелся в аэропорту Антальи, готовят коллективный иск к российской авиакомпании «Азимут». Пострадавшие в своем заявлении отметили, что надышались угарным газом, и попросили авиакомпанию оказать необходимую помощь. Пресс-служба «Азимута» сообщила, что пассажиры могут обратиться к представителю авиакомпании по телефону либо непосредственно в зоне прибытия пассажирского терминала аэропорта Антальи.
Генконсульство России в Анталье 25 ноября сообщило, что при пожаре на самолете в Анталье у десятерых граждан России сгорели загранпаспорта. Их все равно пустят на территорию Турции и в будущем окажут помощь с документами. Часть россиян покинули аэропорт, а часть – остались дожидаться багажа, им предоставили питание, отмечает консульство.