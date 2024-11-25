При пожаре в самолете в Анталье у десяти россиян сгорели загранпаспорта
В результате пожара на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в Анталье у десятерых граждан России сгорели загранпаспорта. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Как передает генконсульство, их все равно пустят на территорию Турции и в будущем окажут помощь с документами.
Часть россиян покинули аэропорт, а часть – остались дожидаться багажа, им предоставили питание, отмечает консульство.
Вечером 24 ноября появились первые сообщения о том, что после приземления пассажирского самолета в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя.
Позже представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.
Возгорание воздушного судна аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить, передавали в Росавиации.