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Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск к «Азимуту»

Ведомости

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, двигатель которого загорелся в аэропорту Антальи (Турция), готовят коллективный иск к российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщают «Известия».

Пострадавшие в своем заявлении отметили, что надышались угарным газом и попросили авиакомпанию оказать необходимую помощь.

Пресс-служба «Азимута» сообщила, что пассажиры рейса А45051 Сочи – Анталья могут обратиться к представителю авиакомпании по телефону либо непосредственно в зоне прибытия пассажирского терминала аэропорта Антальи.

Вечером 24 ноября стало известно, что самолет совершил грубую посадку из-за ветра. При приземлении произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить возгорание. По данным представителя Росавиации, пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы.

По предварительным данным западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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