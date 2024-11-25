Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск к «Азимуту»

Вечером 24 ноября стало известно, что самолет совершил грубую посадку из-за ветра. При приземлении произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить возгорание. По данным представителя Росавиации, пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы.