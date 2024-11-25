Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск к «Азимуту»
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, двигатель которого загорелся в аэропорту Антальи (Турция), готовят коллективный иск к российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщают «Известия».
Пострадавшие в своем заявлении отметили, что надышались угарным газом и попросили авиакомпанию оказать необходимую помощь.
Пресс-служба «Азимута» сообщила, что пассажиры рейса А45051 Сочи – Анталья могут обратиться к представителю авиакомпании по телефону либо непосредственно в зоне прибытия пассажирского терминала аэропорта Антальи.
Вечером 24 ноября стало известно, что самолет совершил грубую посадку из-за ветра. При приземлении произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить возгорание. По данным представителя Росавиации, пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы.
По предварительным данным западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, никто не пострадал.