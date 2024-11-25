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Минфин счел преждевременной идею о разрешительном режиме на продажу пива и сидра

Ведомости

Инициативы по введению разрешительного режима на розничную продажу пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи, поступающие от органов власти субъектов и некоторых производителей, преждевременны до завершения введения маркировки пивоваренной продукции. Об этом заявил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Александр Коробутов на региональном торговом форуме «Дни ритейла в Беломорье».

Коробутов напомнил, что изменения в постановление правительства о порядке ведения ЕГАИС вступили в силу 1 сентября. По его словам, на данный момент ведется поэтапное введение маркировки пивоваренной продукции.

«Учитывая анализ действующего законодательств, считаем, что на данный момент рассмотрение вопроса преждевременно и его можно рассматривать только после анализа уже действующих мер и мер, которые будут приняты в ближайшее время», – сказал Коробутов.

Представитель Минфина также рассказал, что на данный момент ведется работа над законопроектом об оптимизации лицензирования розничной продажи, а также сокращении документов, необходимых при подаче заявления для получения лицензии. Еще один рассматриваемый законопроект касается уменьшения госпошлины на выдачу лицензии на продажу алкоголя в рознице или при оказании услуг общественного питания с одновременным введением выдачи таких лицензий на каждое место осуществления деятельности. Предполагаются поправки в федеральный закон № 171, согласно которым приостановление или аннулирование лицензии может быть только по месту работы того магазина, в котором зафиксировали нарушение.

Коробутов подчеркнул, что Минфин придерживается взвешенной позиции в части регулирования алкогольного рынка. Представитель министерства указал, что сокращение легальной розничной продажи алкоголя не приводит к снижению потребления, так как возникают нелегальные каналы сбыта.

18 ноября «Ведомости» писали, что законопроект губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о розничной продаже алкоголя в магазинах в будние дни с 12.00 до 14.00 внесен в региональный парламент. Отмечалось, что документ обсудили в комитете по экономической политике и собственности и ближайшее заседание заксобрания запланировано на 27 ноября. При одобрении проекта региональный закон должен вступить в силу 1 марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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