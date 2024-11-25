Минфин счел преждевременной идею о разрешительном режиме на продажу пива и сидра

Представитель Минфина также рассказал, что на данный момент ведется работа над законопроектом об оптимизации лицензирования розничной продажи, а также сокращении документов, необходимых при подаче заявления для получения лицензии. Еще один рассматриваемый законопроект касается уменьшения госпошлины на выдачу лицензии на продажу алкоголя в рознице или при оказании услуг общественного питания с одновременным введением выдачи таких лицензий на каждое место осуществления деятельности. Предполагаются поправки в федеральный закон № 171, согласно которым приостановление или аннулирование лицензии может быть только по месту работы того магазина, в котором зафиксировали нарушение.