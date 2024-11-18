Проект о двухчасовой продаже алкоголя в будни внесен в вологодское заксобрание

Пока инициатива Филимонова ограничить продажу алкоголя в будни с 12.00 до 14.00 выглядит больше как медиаход, говорит политолог, заместитель гендиректора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. По его словам, причины злоупотребления алкоголем зачастую кроются не только в возможности купить его днем, а в целом комплексе проблем: в нехватке мест для досуга (спортивного, развлекательного), в невысоком доходе и отсутствии возможностей для развития некоторых категорий жителей. «Вот это политическим лидерам в регионах надо решать в первую очередь. Если другие регионы СЗФО также поднимут на флаг инициативу без детальной проработки, то это даст им цитируемость и внимание медиа, но кардинально проблему не решит», – сказал эксперт «Ведомостям».