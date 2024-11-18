Проект о двухчасовой продаже алкоголя в будни внесен в вологодское заксобрание

Проект о двухчасовой продаже алкоголя в будни внесен в вологодское заксобраниеРегионы СЗФО пока не готовы к принятию аналогичных сухих законов
Законопроект губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о розничной продаже алкоголя в магазинах в будние дни с 12.00 до 14.00 внесен в региональный парламент. Об этом 15 ноября сообщил спикер заксобрания Сергей Жестянников («Единая Россия»). Документ уже обсудили в комитете по экономической политике и собственности. Ближайшее заседание заксобрания запланировано на 27 ноября, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального парламента. Предлагаемый Филимоновым сухой закон должен вступить в силу 1 марта 2025 г.
По словам Жестянникова, законопроект Филимонова был поддержан в Минздраве России. «Ведомости» ранее направляли запрос в ведомство Михаила Мурашко, но пока не получили на него ответ. «В Вологодской области не предполагается полный запрет алкоголя. По сути, инициатива Георгия Юрьевича [Филимонова] – громкий сигнал для всех, кто употребляет спиртное с призывом изменить свою жизнь, заняться здоровьем, потратить освободившиеся средства на саморазвитие. «Стать лучшей версией себя», как любит говорить наш губернатор», – написал спикер заксобрания Вологодской области.
На собственный вопрос, готово ли к такому общество, Жестянников ответил: «Покажет время». «Но закрывать глаза на текущую демографическую ситуацию мы больше не можем», – заключил он. Филимонов ранее объяснял свою инициативу тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают». По его словам, за последний год население области сократилось на 7500 жителей, что по масштабам сопоставимо с «целым муниципалитетом». 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем, а за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%, утверждает Филимонов. Численность населения Вологодской области, по данным Вологдастата на 1 января 2024 г., составляла 1 121 300 человек. Годом ранее этот показатель равнялся 1 128 800 человек.
29 октября губернатор опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором анонсировал жесткие ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области. В соответствии с разработанным им законопроектом, отпускать спиртное в магазинах будут в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники сохранится привычный режим торговли (с 8.00 до 23.00). Филимонов 7 ноября на пленарном заседании, посвященном 30-летию Парламентской ассоциации Северо-Запада России, призвал коллег, чтобы они «не боялись и в рамках своих полномочий на законодательном уровне субъектов Российской Федерации могли инициировать такие же решения через областные парламенты».
Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по большей части не отреагировали на призыв Филимонова поддержать инициативу по ограничению розничной продажи алкоголя. Инициированный Филимоновым законопроект прокомментировали в заксобраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще до призыва губернатора. Председатель бюджетно-финансового комитета петербургского заксобрания Денис Четырбок («Единая Россия») в эфире Business FM заявлял, что столь радикальная мера его насторожила, так как он «не сторонник резких законодательных решений». Другой единоросс – Михаил Коломыцев из заксобрания Ленинградской области, напротив, сказал изданию 47news, что «есть о чем подумать».
Где пьют и где не пьют
Самыми «пьющими» регионами по версии «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ – 2023» являются Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Самые «трезвые» субъекты – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Член собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) Матвей Чупров («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что для его региона эта тема актуальная и введение дополнительных ограничений по продаже алкоголя, «несомненно будет способствовать народосбережению». «Я бы даже пошел дальше и закрыл бы полностью продажу алкоголя в ряде сельских населенных пунктов», – заявил он. Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Коми Ольга Чиликина сообщила «Ведомостям», что разработка законопроекта об ограничениях продажи алкоголя не планируется. «В настоящее время ведется работа по разработке законодательной инициативы, предусматривающей на территории Республики Коми сокращение времени продажи алкогольной продукции в части поэтапного ежегодного увеличения утреннего времени запрета продажи алкогольной продукции», – сказала она.
Не обсуждается возможность введения сухого закона и в правительстве Карелии, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства республики. «К любым тотальным запретам необходимо очень взвешенно подходить», – сказала она. «Ведомости» направили запрос в правительство Новгородской области c просьбой оценить инициативу Филимонова. Собеседник, близкий к правительству региона, сказал «Ведомостям», что в Новгородской области сначала собираются оценить эффект от принятых мер в Вологде, для этого должно пройти определенное время. В Мурманской области также не планируют вводить дополнительные ограничения на реализацию спиртного, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства региона.
Пока инициатива Филимонова ограничить продажу алкоголя в будни с 12.00 до 14.00 выглядит больше как медиаход, говорит политолог, заместитель гендиректора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. По его словам, причины злоупотребления алкоголем зачастую кроются не только в возможности купить его днем, а в целом комплексе проблем: в нехватке мест для досуга (спортивного, развлекательного), в невысоком доходе и отсутствии возможностей для развития некоторых категорий жителей. «Вот это политическим лидерам в регионах надо решать в первую очередь. Если другие регионы СЗФО также поднимут на флаг инициативу без детальной проработки, то это даст им цитируемость и внимание медиа, но кардинально проблему не решит», – сказал эксперт «Ведомостям».