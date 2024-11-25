Поиски 17 пассажиров затонувшей яхты Sea Story продолжаются в Красном море
Египетские спасатели продолжают поиски 17 пассажиров яхты Sea Story, затонувшей в Красном море 25 ноября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора провинции Красное море генерал-майора Амра Ханафи.
28 человек, находившихся на судне, удалось спасти. Египетские власти сообщают о поиске оставшихся 17 человек.
Судно Sea Story («Морская история») потерпело крушение утром 25 ноября в Красном море к северу от города Марса-Алам. На борту находились 45 человек – 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
Яхта отправилась в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября она должна была прибыть в порт Хургады.
В августе у берегов Палермо в Сицилии затонула 56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании. Судно опустилось на глубину около 50 м. На борту находились 22 человека, 15 из них были спасены. Из-под обломков яхты извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча, который был владельцем судна, и его 18-летней дочери Ханны, также были обнаружены еще три тела.