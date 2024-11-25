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Поиски 17 пассажиров затонувшей яхты Sea Story продолжаются в Красном море

Ведомости

Египетские спасатели продолжают поиски 17 пассажиров яхты Sea Story, затонувшей в Красном море 25 ноября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора провинции Красное море генерал-майора Амра Ханафи.

28 человек, находившихся на судне, удалось спасти. Египетские власти сообщают о поиске оставшихся 17 человек. 

Судно Sea Story («Морская история») потерпело крушение утром 25 ноября в Красном море к северу от города Марса-Алам. На борту находились 45 человек – 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Яхта отправилась в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября она должна была прибыть в порт Хургады.

В августе у берегов Палермо в Сицилии затонула 56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании. Судно опустилось на глубину около 50 м. На борту находились 22 человека, 15 из них были спасены. Из-под обломков яхты извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча, который был владельцем судна, и его 18-летней дочери Ханны, также были обнаружены еще три тела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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