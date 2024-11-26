На 101-м году жизни скончалась «регулировщица Победы» Мария Лиманская
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская, запечатленная фотографом Евгением Халдеем 2 мая 1945 г. у Бранденбургских ворот, недалеко от Рейхстага, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», – написал Бусаргин.
Лиманская родилась 12 апреля 1924 г. в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 1942 г. ушла на фронт, сначала работала портнихой в запасном полку, позже стала регулировщицей. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.
2 мая 1945 г. Лиманская стояла у Бранденбургских ворот в Берлине, регулируя движение. Фотограф Евгений Халдей сделал снимок, который позже стал известен как «Регулировщица Победы» или «Бранденбургская Мадонна».
После войны Лиманская работала медсестрой, затем школьным библиотекарем. С 1994 г. жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области вместе с дочерью.