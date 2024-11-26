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На 101-м году жизни скончалась «регулировщица Победы» Мария Лиманская

Ведомости

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская, запечатленная фотографом Евгением Халдеем 2 мая 1945 г. у Бранденбургских ворот, недалеко от Рейхстага, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», – написал Бусаргин.

Лиманская родилась 12 апреля 1924 г. в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 1942 г. ушла на фронт, сначала работала портнихой в запасном полку, позже стала регулировщицей. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

2 мая 1945 г. Лиманская стояла у Бранденбургских ворот в Берлине, регулируя движение. Фотограф Евгений Халдей сделал снимок, который позже стал известен как «Регулировщица Победы» или «Бранденбургская Мадонна».

После войны Лиманская работала медсестрой, затем школьным библиотекарем. С 1994 г. жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области вместе с дочерью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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