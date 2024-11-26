На 101-м году жизни скончалась «регулировщица Победы» Мария Лиманская

Лиманская родилась 12 апреля 1924 г. в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 1942 г. ушла на фронт, сначала работала портнихой в запасном полку, позже стала регулировщицей. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.